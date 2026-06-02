La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en mayo, hasta el 3,2 %

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Bruselas, 2 jun (EFE).- La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en mayo, hasta una tasa interanual del 3,2 %, impulsada por los precios de la energía, según el dato preliminar publicado este martes por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

En concreto, el encarecimiento de los productos energéticos alcanzó el mes pasado el 10,9 %, un incremento que es una décima superior al de abril y el doble que el observado en marzo (5,1 %), el primer mes que ya registró el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Tras la energía, la inflación de los alimentos frescos fue la segunda más elevada (un 4,2 % que aun así es cuatro décimas inferior a la de abril), seguida de los servicios (3,5 %, cinco décimas más), los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco (1,1 %, cinco décimas menos) y los bienes industriales no energéticos (0,9 %, una décima menos).

Con todo, la inflación subyacente -que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos y es la que toma como referencia el Banco Central Europeo (BCE)- repuntó tres décimas en mayo, desde el 2,2 % observado un mes antes hasta el 2,5 % del mes pasado.

Así, la inflación de la zona euro acumula con el dato de mayo cinco repuntes consecutivos desde que abrió el año en enero con una tasa del 1,7 % que luego se elevó al 1,9 % en febrero, el 2,6 % en marzo (primer mes que capturó el impacto del conflicto), el 3 % en abril y el 3,2 % de junio divulgado este martes.

El dato de mayo se conoce apenas una semana antes de la siguiente reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, institución que está vigilando el impacto económico de lo guerra en Oriente Medio, pero hasta el momento no ha decretado ninguna subida de los tipos de interés.

Por países, España es la economía con más inflación en el cuarto mes del año entre las cuatro grandes con una tasa armonizada del 3,6 % que es superior al 3,3 % registrado en Italia, el 2,8 % observado en Francia y el 2,7 % que se anota Alemania.

Bulgaria, que se incorporó en enero al club de la moneda común, lidera la lista de países con una inflación del 6,3 % en junio, seguido de Lituania (5,1 %), Grecia (5 %), Croacia (4,9 %), Luxemburgo (4,5 %), Bélgica (4,1 %), Eslovaquia y Eslovenia (4 %), Chipre y Austria (3,7 %).

España se sitúa cuatro décimas por encima de la media (3,6 %), seguida de Irlanda (3,5 %), Letonia y Países Bajos (3,4 %) e Italia (3,3 %).

Por último, sólo cinco socios del euro se anotan una inflación inferior al promedio de la zona y son Portugal (3,1 %), Finlandia (3 %), Francia (2,8 %), Alemania (2,7 %) y Malta (2,1 %). EFE

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