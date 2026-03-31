La inflación de la eurozona repunta al 2,5 % en marzo por el impacto de la guerra

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Bruselas, 31 mar (EFE).- La inflación de la eurozona reputó seis décimas en febrero, hasta una tasa interanual del 2,5 %, debido principalmente al encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, según el dato preliminar publicado este martes por Eurostat.

En concreto, la inflación de la energía se disparó hasta el 4,9 % en comparación con marzo de 2025, frente a la reducción al 3,1 % observada en febrero. Pero los precios energéticos también aumentan en tasa mensual (marzo comparado con febrero de este mismo año), con un encarecimiento del 6,8 %.

La energía es la única categoría de productos que se encareció este mes en comparación con el mes anterior, puesto que el precio de los servicios se situó en marzo en un 3,2 % (dos décimas menos), el los alimentos frescos en un 4,1 % (cinco décimas menos), el de los alimentos procesados en un 1,7 % (una décima menos) y el de los bienes industriales no energéticos en un 0,5 % (dos décimas menos).

Esto explica que la inflación subyacente – que excluye el efecto de los productos más volátiles como la energía y los alimentos – se redujese una décima en marzo, hasta una tasa interanual del 2,3 % frente a la del 2,4 % registrada en febrero. EFE

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