La inflación de la eurozona repunta una décima en julio, hasta el 2,9 %

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Bruselas, 31 jul (EFE).- La inflación de la eurozona repuntó una décima en julio, hasta alcanzar una tasa interanual del 2,9 %, tras el retroceso de junio, el único en lo que va de año, según el dato preliminar publicado este viernes por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

La energía volvió a ser el componente con mayor inflación, con una tasa del 10 % en julio, frente al 8,5 % de junio, en un contexto de precios de los combustibles todavía marcados por la guerra en Oriente Medio.

Le siguieron los servicios, cuya inflación repuntó una décima, hasta el 3,3 %, y los bienes industriales no energéticos, que subieron dos décimas, hasta el 0,9 %.

En sentido contrario, los alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco fueron el único componente que moderó su encarecimiento, hasta el 1,2 % desde el 1,5 % de junio.

La inflación subyacente, que excluye del cálculo la energía y los alimentos por su alta volatilidad y es la referencia que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, repuntó una décima, hasta el 2,5 % desde el 2,4 % de junio.

Con este dato, la inflación vuelve a subir tras el retroceso de junio: la senda de 2026 arrancó en enero con un 1,7 %, subió al 1,9 % en febrero, al 2,6 % en marzo (primer mes que capturó el impacto de la guerra en Oriente Medio), al 3 % en abril y al 3,2 % en mayo, retrocedió al 2,8 % en junio y repunta ahora al 2,9 % en julio.

El BCE mantuvo sin cambios sus tipos de interés oficiales en su reunión del 23 de julio, tras la subida de 25 puntos básicos aprobada en junio.

La inflación de la zona euro se sitúa nueve décimas por encima del objetivo del 2 % que persigue el organismo.

Por países, España vuelve a ser la economía con más inflación en julio entre las cuatro grandes de la moneda común, con una tasa armonizada del 3,8 %, dos décimas más que en junio (3,6 %).

Le siguen Italia (2,9 %, una décima menos que en junio), Alemania (2,8 %, cuatro décimas más) y Francia (2,4 %, cuatro décimas más).

A diferencia de junio, cuando España fue la única de las cuatro grandes que no moderó su inflación, en julio es Italia la única que ve descender su tasa, mientras que en el resto de los grandes socios repunta.

Lituania fue el socio del euro con mayor inflación en julio (5,6 %), seguida de Bulgaria (4,1 %), Chipre (4 %), España (3,8 %), Croacia (3,6 %), Bélgica (3,5 %) y Luxemburgo (3,4 %).

Por encima de la media también se situaron Irlanda y Portugal (3,1 % ambas), y Eslovenia y Eslovaquia (3 % ambas).

Italia y Países Bajos (2,9 % ambos) se colocaron en línea con la media de la eurozona, mientras que por debajo del promedio comunitario quedaron Alemania (2,8 %), Grecia (2,7 %), Austria y Finlandia (2,6 % ambas), Letonia (2,5 %), Francia (2,4 %), Malta (2,1 %) y Estonia (2 %). EFE

ymo/drs/mra