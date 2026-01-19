La inflación de la eurozona se desacelera al 1,9% en diciembre

La inflación en la eurozona se desaceleró al 1,9% en diciembre, según datos revisados publicados este lunes, después de que los precios de los alimentos registraran incrementos más moderados.

La estimación inicial de la agencia estadística de la Unión Europea apuntaba a una inflación del 2,0%, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo. En noviembre el guarismo se había situado en un 2,1% interanual.

La revisión se explica por el menor aumento de los precios de alimentos, alcohol y tabaco en diciembre, que subieron un 2,5% en lugar del 2,6% inicialmente calculado por Eurostat.

Los datos revisados refuerzan la idea del BCE de que la inflación permanece contenida, después de que la institución optara de nuevo por mantener sin cambios los tipos de interés en su reunión de diciembre.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos y es un indicador clave para los analistas, se confirmó en el 2,3% interanual.

