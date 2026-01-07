La inflación de la eurozona se desacelera ligeramente al 2% en diciembre

La inflación de la eurozona se moderó en diciembre gracias a una disminución de los costos de la energía, según una estimación preliminar publicada este miércoles por Eurostat.

La subida de los precios al consumo cayó al 2% el mes pasado desde el 2,1% de noviembre, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo y con las expectativas de los economistas consultados por FactSet y Bloomberg.

El BCE se propone contener la inflación al 2% a medio plazo.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos y es un referente para los expertos, también se desaceleró ligeramente, hasta el 2,3% interanual frente al 2,4% de noviembre, precisó el instituto de estadística europeo.

Estos datos confirman las expectativas de estabilidad de los tipos de interés semanas antes de la próxima reunión del BCE, prevista a principios de febrero.

En diciembre, el BCE mantuvo su tasa directriz en el 2% pero sostiene que «todas las opciones están sobre la mesa» para su próxima decisión. Por el momento los economistas no esperan grandes cambios en sus tipos de interés en 2026.

