La inflación de la eurozona se elevó al 3 % en abril por el encarecimiento de la energía

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Bruselas, 20 may (EFE).- La inflación de la eurozona aumentó cuatro décimas en abril, hasta alcanzar una tasa interanual del 3 %, aupada principalmente por el encarecimiento de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, según publicó este miércoles Eurostat, que confirma su dato preliminar.

Por su parte, la inflación en el conjunto de la Unión Europea también se elevó cuatro décimas el mes pasado, desde el 2,8 % registrado en marzo hasta el 3,2 % observado en abril.

En concreto, el encarecimiento de la energía en el cuarto mes del año alcanzó el 10,9 %, una tasa que más que duplica el 5,1 % observado en marzo. Además, los precios energéticos se apuntan un aumento del 3 % en la tasa mensual.

Los alimentos frescos son la segunda categoría con mayor crecimiento de los precios (un 4,6 % que es cuatro décimas superior al dato de marzo), seguidos de los servicios (un 3 %, tres décimas menos), los alimentos procesados (1,6 %, una décima menos) y los bienes industriales no energéticos (0,8 %, tres décimas más).

En consecuencia, la energía explica casi un punto de la inflación anual de abril (0,99 puntos, el doble que un mes antes), mientras que el peso de los servicios es de 1,38 puntos (frente a los casi 1.50 puntos del mes anterior). A mucha distancia, los alimentos frescos aportan a la inflación 0,24 puntos, los alimentos procesados, 0,22 puntos; y los bienes industriales no energéticos, 0,20 puntos.

De esta forma, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía o los alimentos, continuó con su tendencia a la baja gracias a la disminución de una décima en abril, hasta una tasa interanual del 2,2 %.

En todo caso, la inflación de la zona euro acumula con el dato de abril cuatro repuntes consecutivos desde que abrió el año en enero con una tasa del 1,7 % que luego se elevó al 1,9 % en febrero, el 2,6 % en marzo (primer mes que capturó el impacto del conflicto) y el 3 % en el cuarto mes del año.

Por países, España es la economía con más inflación en el cuarto mes del año entre las cuatro grandes y la única de ellas que supera el promedio, con una tasa armonizada del 3,5 % que es superior al 2,9 % registrada en Alemania, el 2,8 % en Italia y el 2,5 % de Francia.

Rumanía se anotó el mayor encarecimiento de toda la UE con una inflación del 9,2 %, por delante de Bularia (6 %), Croacia (5,4 %), Luxemburgo (5,2 %), Lituania (4,9 %), Grecia (4,6 %), Bélgica (4,2 %), Eslovaquia (4,1 %), Irlanda (3,6 %), España (3,5 %), Eslovenia, Austria, Polonia (3,4 %) y Portugal (3,3 %).

Por su parte, Estonia registró una inflación idéntica a la media del bloque (3,2 %) y por debajo del promedio se encuentran Chipre (2,9 %), Letonia y Alemania (2,9 %), Italia (2,8 %), Hungría (2,6 %), Francia, Países Bajos y Malta (2,5 %), Finlandia (2,4 %) y Chequia (2,1 %), Dinamarca (1,2 %) y Suecia (0,5 %). EFE

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