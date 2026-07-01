La inflación de la eurozona se moderó cuatro décimas en junio, hasta el 2,8 %

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Bruselas, 1 jul (EFE).- La inflación de la eurozona se moderó cuatro décimas en junio, hasta una tasa interanual del 2,8 %, en el que es el primer descenso en todo el año, según el dato preliminar publicado este miércoles por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

La energía, impulsada por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra en Oriente Medio, sigue siendo el componente con mayor inflación, con una tasa del 8,7 % en junio en comparación con el mismo mes de 2025 que, sin embargo, es casi dos puntos inferior a la observada en mayo. EFE

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