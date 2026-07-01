La inflación de la eurozona se moderó cuatro décimas en junio, hasta el 2,8 %

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Bruselas, 1 jul (EFE).- La inflación de la eurozona se moderó cuatro décimas en junio, hasta una tasa interanual del 2,8 %, en el l primer descenso en todo el año, según el dato preliminar publicado este miércoles por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

La energía, impulsada por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra en Oriente Medio, sigue siendo el componente con mayor inflación, con una tasa del 8,7 % en junio en comparación con el mismo mes de 2025 que, sin embargo, es dos puntos inferior a la observada en mayo (10,8 %).

De hecho, casi todos los componentes moderaron su encarecimiento el pasado mes. El precio de los alimentos frescos aumentó un 3,2 % frente al 4 % del mes anterior, mientras que la de los servicios cayó tres décimas (al 3,2 %) y la de los alimentos procesados retrocedió una décima (al 1 %).

Los bienes industriales no energéticos fueron la única categoría que no vio descender su inflación y en su caso se mantuvo estable en el 0,9 %.

Así, la inflación subyacente -que excluye del cálculo los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y es la que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria- descendió dos décimas, desde el 2,6 % de mayo al 2,4 %.

Con estos datos Eurostat apunta al primer retroceso de la inflación en todo 2026, que comenzó en enero con una tasa del 1,7 % que luego se elevó al 1,9 % en febrero, el 2,6 % en marzo (primer mes que capturó el impacto de la guerra en Oriente Medio), el 3 % en abril y el 3,2 % de mayo.

El dato de junio, además, aleja la posibilidad de que el BCE adopte una nueva subida de tipos de interés en su reunión de julio que sería la segunda después de que la entidad los aumentase en 25 puntos básicos en junio. Aun así, la inflación de la zona euro se sitúa ocho décimas por encima del objetivo del 2 % que persigue el banco presidido por Christine Lagarde.

Por países, España es la economía con más inflación en el cuarto mes del año entre las cuatro grandes de la moneda común, con una tasa armonizada del 3,6 % que es superior al 3,1% registrado en Italia, el 2,4 % observado en Alemania y el 2 % que se anota Francia.

También es la única de las cuatro grandes cuya inflación no desciende y se queda estable con respecto a mayo, frente a los retrocesos de una décima, tres décimas y ocho décimas de Italia, Alemania y Francia, respectivamente.

Lituania fue el socio del euro con una mayor inflación en junio (5,5 %), seguido de Bulgaria (5,3 %), Croacia (4,2 %), Chipre (4 %), Grecia (3,9 %), Luxemburgo (3,8 %), Eslovenia (3,7 %), España (3,6 %), Eslovaquia (3,5 %), Letonia (3,3 %), Irlanda (3,2 %), Italia, Portugal y Austria (3,1 %) y Bélgica (3 %).

Por debajo del promedio de la moneda común se encuentran Finlandia (2,7 %), Alemania (2,4 %), Estonia y Francia (2 %) y Malta (1,9 %). Eurostat no aporta en su dato preliminar una estimación sobre el comportamiento de los precios en Países Bajos. EFE

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