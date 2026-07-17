La inflación de la eurozona se moderó en junio hasta el 2,8 % interanual

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Bruselas, 17 jul (EFE).- La inflación en la eurozona se redujo en junio hasta una tasa interanual del 2,8 %, cuatro décimas menos que en el mes anterior, en el primer descenso en lo que va de año, según publicó este viernes la oficina estadística de la UE, confirmando el dato preliminar que dio a principios de julio.

La energía sigue siendo el componente con mayor inflación, fruto del encarecimiento de los combustibles por la guerra de Oriente Medio, aunque Eurostat rebajó en dos décimas, hasta el 8,5 %, el dato preliminar de hace unas semanas, que es también inferior al 10,8 % que se registró en mayo.

Todos los componentes moderaron su encarecimiento el pasado mes. El precio de los alimentos frescos aumentó un 3,1 % frente al 4 % del mes anterior, mientras que el de los servicios cayó tres décimas (al 3,2 %) y el de los alimentos procesados retrocedió dos décima (al 0,9 %), como también lo hizo el de bienes industriales no energéticos (al 0,9 %).

Eurostat confirmó que la inflación subyacente -que excluye del cálculo los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y es la que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria- descendió dos décimas, desde el 2,6 % de mayo al 2,4 %.

Con estos datos, Eurostat registró el primer retroceso de la inflación en todo 2026, que comenzó en enero con una tasa del 1,7 % que luego se elevó al 1,9 % en febrero, el 2,6 % en marzo (primer mes que capturó el impacto de la guerra en Oriente Medio), el 3 % en abril y el 3,2 % de mayo.

Por países, España es la economía con más inflación en el cuarto mes del año entre las cuatro grandes de la moneda común, con una tasa armonizada del 3,6 % que es superior al 3 % registrado en Italia (una décima menos que lo anunciado anteriormente), el 2,4 % observado en Alemania y el 2 % que se anota Francia.

España también es la única de las cuatro grandes cuya inflación no desciende y se queda estable con respecto a mayo, frente a los retrocesos de dos décimas de Italia, tres de Alemania y ocho de Francia.

Lituania fue el socio del euro con una mayor inflación en junio (5,4 %), seguido de Bulgaria (5,2 %), Croacia (4,2 %), Chipre (4,1 %), Grecia (3,9 %), Luxemburgo y Eslovenia (ambos 3,7 %), España (3,6 %), Eslovaquia (3,5 %), Letonia y Bélgica (3,3 %), Irlanda y Austria (3,2 %), Portugal (3,1 %) e Italia (3 %).

Por debajo del promedio de la moneda común se encuentran Finlandia (2,7 %), Países Bajos (2,5 %), Alemania (2,4 %) y Francia, Estonia y Malta (2 %). EFE

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