La inflación de la eurozona subió al 3,2 % en mayo y al 3,3 % en la UE

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Bruselas, 17 jun (EFE).- La inflación de la eurozona subió en mayo hasta alcanzar una tasa interanual del 3,2 %, dos décimas más que el mes anterior, mientras que la del conjunto de la Unión Europea (UE) se elevó al 3,3 %, una décima más, según los datos publicados este miércoles por Eurostat.

El encarecimiento de los productos energéticos fue el principal factor que explica la aceleración de los precios en la eurozona, con un aumento del 10,8 %, seguido por los alimentos frescos (4 %), los servicios (3,5 %), los alimentos procesados (1,1 %) y los bienes industriales no energéticos (0,9 %).

Con todo, la inflación subyacente -que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos y es la que toma como referencia el Banco Central Europeo (BCE)- repuntó cuatro décimas en mayo, desde el 2,2 % observado un mes antes hasta el 2,6 % del mes pasado (una décima más de lo calculado previamente).

Así, Eurostat confirma que la inflación de la zona euro acumula con el dato de mayo cinco repuntes consecutivos desde que abrió el año en enero con una tasa del 1,7 % que luego se elevó al 1,9 % en febrero, el 2,6 % en marzo (primer mes que capturó el impacto de la guerra en Oriente Medio), el 3 % en abril y el 3,2 % de mayo.

Por países, España es la economía con más inflación en el cuarto mes del año entre las cuatro grandes de la moneda común, con una tasa armonizada del 3,6 % que es superior al 3,2% registrado en Italia, el 2,8 % observado en Francia y el 2,7 % que se anota Alemania.

Rumanía fue el socio del bloque con un mayor incremento de los precios en mayo (9,7 %), por delante de Bulgaria (6,3 %), Lituania (5,1 %), Croacia y Grecia (4,9 %), Luxemburgo (4,5 %), Eslovaquia y Bélgica (4 %), Eslovenia (3,8 %), Austria (3,7 %) y Letonia (3,5 %) y Países Bajos (3,4 %).

Por debajo de la media comunitaria se encuentran Polonia (3,3 %), Italia (3,2 %), Portugal (3,1 %), Finlandia y Francia (2,8 %), Alemania (2,7 %), Hungría (2,3 %), Malta (2,1 %), Dinamarca y Chequia (1,8 %) y Suecia (1,1 %).

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