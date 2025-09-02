La inflación de la eurozona subió una décima en agosto, hasta el 2,1 %
Bruselas, 2 sep (EFE).- La inflación de la eurozona se incrementó una décima en el mes de agosto con respecto al mes anterior, hasta alcanzar una tasa interanual del 2,1 %, según la estimación preliminar publicada este martes por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.
Los alimentos frescos fueron la categoría con mayor aumento de los precios (un 5,5 %, una décima más), seguidos de los servicios (3,1 %, una décima menos), los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco (2,6 %, una décima menos), los bienes industriales no energéticos (estable en el 0,8 %) y la energía, único componente negativo con una tasa del -1,9%, cinco décimas superior a la de julio.
Con respecto a la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que es la referencia para el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, se mantuvo por cuarto mes consecutivo en una tasa del 2,3 %. EFE
asa/lpc/lab