La inflación de Paraguay baja al -0,3 % en junio por bajas en precios de los alimentos

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Asunción, 2 jul (EFE).- La inflación de Paraguay en junio bajó al -0,3 %, una tasa menor al 0,1 % registrado en mayo pasado, el mes precedente, a raíz de la disminución en los precios de los alimentos, los combustibles y los bienes de origen importado, informó este jueves el emisor.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en junio fue igualmente inferior al 0 % observado en el mismo periodo de 2025, según un informe del Banco Central de Paraguay (BCP).

Así, la inflación acumulada de enero a junio fue del 1,9 %, y la interanual (junio de 2025 a junio de 2026) se ubicó en el 2,1 %.

Los bienes alimenticios se abarataron en junio hasta el -1,1 %, pero en términos interanuales la inflación del grupo fue del 2,2 %, según el informe.

Las mayores disminuciones se observaron en las frutas frescas (-7,3 %), los huevos (-4,7 %), las hortalizas y tubérculos (-4,7 %), la carne de cerdo (-3,2), el café (-1,8 %), la carne vacuna (-0,4), entre otros.

El BCP indicó que también hubo reducciones en los combustibles (-0,7 %), que se explican por «importantes bajas» de los precios del petróleo atribuidas a una «disminución de las tensiones» en Oriente Medio.

Igualmente, disminuyeron los precios de los bienes de origen importado como los vehículos, equipos informáticos y electrodomésticos .

El BCP atribuyó la baja en el costo de los artículos importados a la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense.

Por el contrario, aumentaron los precios de los servicios, las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, las comidas preparadas para llevar, el servicio de cuidado personal, paquetes turísticos al exterior y otros.

El BCP proyecta para este año una inflación del 3,5 %, después de que cerrara en 2025 en el 3,1 %.EFE

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