La inflación de Paraguay en agosto fue del 0,1 % por precio de los alimentos y servicios

Asunción, 2 sep (EFE).- La inflación de Paraguay fue del 0,1 % en agosto pasado, un resultado inferior al 0,4 % de julio -el mes precedente- y superior al -0,2 % observado en el mismo periodo de 2024, a raíz del incremento en los precios de los alimentos y los servicios, informó este martes el banco emisor.

De este modo, la inflación acumulada hasta agosto ascendió al 3,4 %, por encima del 2,6 % del mismo periodo de 2024 y al 3,3 % alcanzado en julio, según el reporte del Banco Central del Paraguay (BCP).

Por su parte, la inflación interanual se ubicó en 4,6 %, una tasa superior al 4,3 % registrado en julio pasado y en el mismo lapso del año pasado.

El costo de vida en agosto fue atenuado por las bajas en el costo de los combustibles (-3,1 %) y las «reducciones moderadas» en bienes durables de origen importado, como calzados deportivos, perfumes, vehículos, algunos electrodomésticos y equipos informáticos, asociados a la revaluación del guaraní frente al dólar, destacó el emisor en su reporte.

Entre otros, aumentaron los precios de los huevos (8,1 %), las frutas frescas (7,1 %), la carne de aves (2,8 %) y el café (2,5 %).

También subió la carne vacuna (0,6 %) debido, según agentes del sector consultados por el BCP, «a una menor oferta en el mercado asociada a la reducción en el ritmo de faenamiento» y a factores externos como «la significativa demanda internacional y su efecto sobre los valores unitarios de exportación».

En cuanto a los servicios, hubo alzas en el precio de las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, del servicio doméstico, en la atención relacionada con el cuidado e higiene personal y la salud, entre otros.

El BCP estima que la inflación cierre este 2025 en un 3,5 %.EFE

