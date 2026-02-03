La inflación de Paraguay fue del 0,6 % en el primer mes de 2026

Asunción, 3 feb (EFE).- La inflación en Paraguay alcanzó el 0,6 % en enero pasado, un resultado inferior al 1 % observado el mismo mes del 2025, debido principalmente a incrementos en los precios de los alimentos y los servicios, informó este martes el emisor.

La inflación interanual (enero 2025-enero 2026) se situó en el 2,7 %, por debajo del 3,8 % registrado en el mismo periodo del año anterior, señaló el Banco Central de Paraguay (BCP) en un informe.

El emisor resaltó que los precios de los bienes durables de origen importado y determinados combustibles moderaron las subidas en enero.

El mayor incremento mensual entre el grupo de los alimenticios fue en las hortalizas y tubérculos frescos con un 28,4 %.

Igualmente, el reporte destacó aumentos en los precios de la carne vacuna (2 %), impulsado por «una menor disponibilidad para el mercado interno» que se relaciona «al mayor dinamismo del sector exportador».

También aumentaron los precios de los servicios como la peluquería, internet, comidas y bebidas consumidas fuera del hogar y servicios del área de salud.

Entre los bienes de origen importado, disminuyeron los precios de los vehículos y los electrodomésticos, que se asocia, según el BCP, con la apreciación del tipo de cambio nominal del guaraní respecto del dólar estadounidense.

La divisa estadounidense abrió esta jornada en 6.621 guaraníes, de acuerdo a datos publicados por el BCP, que calcula el tipo de cambio a través de un promedio de las operaciones interbancarias.

Entre los alimentos, la mayor disminución de los precios se registró en las frutas frescas (12,2 %), quesos (2 %) y huevos (1,4 %).

Paraguay cerró 2025 con una inflación del 3,1 %, por debajo de la meta establecida para este año del 3,5 % y del 3,8 % registrado en 2024.

En 2024 la subida del costo de la vida alcanzó el 3,8 % y en 2023, el 3,7 %.EFE

