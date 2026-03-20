La inflación del mercado formal en Cuba se situó en febrero en el 12,33 % interanual

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La Habana, 20 mar (EFE).- La inflación interanual en el mercado formal en Cuba se situó en febrero en el 12,33 %, una leve caída frente a enero (12,52 %), informó este viernes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Las cifras oficiales, que según el consenso de los economistas independientes no recogen de forma adecuada el mercado informal y los incrementos del sector privado, contrastan con la percepción general de claras subidas ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Según la ONEI, la variación mensual frente al mes previo fue del 2,58 %.

Por categorías, resalta el incremento interanual en Restaurantes y Hoteles (22,27 %), Servicios de la Vivienda (15,75 %), Transporte (14,35 %) y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (14,34 %).

Entre enero y febrero, el transporte ha repuntado un 9,26 % y los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,43 %, según las cifras oficiales.

De acuerdo con estimaciones del economista independiente cubano Pavel Vidal, la inflación real en la isla en 2025 «rondaría el 70 %».

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años. La combinación de la pandemia de la covid-19, el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación se ha deteriorado notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla. El país sólo produce crudo para cubrir un tercio de sus necesidades energéticas.

El producto interno bruto (PIB) de Cuba se contrajo alrededor de un 5 % el año pasado, con lo que la economía nacional acumula una caída de más 15 % desde 2020, según el oficial Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). EFE

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