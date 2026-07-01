La inflación en Alemania se desacelera más de lo previsto, al 2,3% en junio

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La inflación en Alemania se desaceleró en junio más de lo esperado, gracias a la caída de los precios de la energía, lo que refuerza las expectativas de que el Banco Central Europeo no necesite subir sus tasas, según las cifras provisionales publicadas el martes.

La primera estimación del instituto de estadísticas Destatis situó el aumento de los precios en 2,3% interanual en junio, frente a un nivel de 2,6% en mayo.

Los analistas consultados por la plataforma Factset esperaban un nivel de 2,5%.

En tanto, durante este mes la tasa de desempleo se mantuvo estable en 6,3%, según la Agencia Federal de Empleo, un nivel alto en una economía que en el primer trimestre registró un magro crecimiento de 0,3% respecto al último trimestre de 2025.

El número de desempleados se situó en 2,94 millones de personas, lo que representa una disminución de casi 15.000 en un mes, según la Agencia Federal de Empleo.

Sin embargo, en comparación interanual, el número de personas sin empleo aumentó en 22.000.

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