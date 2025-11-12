La inflación en Argentina se acelera al 2,3 % mensual en un octubre de tensión cambiaria

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- La inflación fue en octubre pasado del 2,3 % en Argentina, la tasa de variación mensual más alta desde abril último, en medio de fuertes tensiones cambiarias por los comicios legislativos del 26 de octubre, y acumuló en los 10 primeros meses del año una subida del 24,8%, mientras que el índice interanual fue del 31,3%.

El interanual del 31,3 % del octubre constituye su décimo octava desaceleración consecutiva y la tasa más baja desde julio de 2018, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec),

En septiembre la tasa de variación mensual fue del 2,1 %.

Los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2,3 % en comparación con septiembre, mientras que los servicios subieron el 2,5 %, unos datos que ascienden al 24,9 % y el 46,7 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en octubre destacan las de transporte (3,5 %), gastos de vivienda (2,8 %) e indumentaria (2,4 %), esta última un alza ligada al cambio de temporada.

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 2,3 % con respecto a septiembre, con fuertes aumentos en el valor del limón (60,8 %), la cebolla (22,4 %) y la banana (13,3 %).

Más allá de las subidas por razones estacionales, hubo alzas de precios vinculadas a la elevada volatilidad del precio del dólar estadounidense en la plaza cambiaria argentina, un fenómeno que se inició en agosto y que se agudizó en octubre, impulsado por la incertidumbre de los inversores sobre el resultado de los comicios de medio término del 26 de octubre.

Este impacto se vio, por ejemplo, en el segmento de transporte, que incluye, entre otros, los precios de los vehículos, los combustibles y los pasajes aéreos, todos componentes muy ligados al tipo de cambio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó en su más reciente informe de ‘Perspectivas económicas mundiales’ que espera que el índice de precios al consumidor acumule este año en Argentina un alza del 41,3 %. EFE

