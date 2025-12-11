La inflación en Argentina se situó en 31,4 % interanual en noviembre

Buenos Aires, 11 dic (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en noviembre en el 31,4 % interanual, en lo que marca el fin de dieciocho meses consecutivos de desaceleración, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en noviembre marca un leve aumento respecto a la de octubre, que se ubicó en el 31,3 % y fue la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %.

En el undécimo mes de 2025, los precios al consumidor crecieron el 2,5 % en comparación con octubre, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,3 %.

La inflación argentina acumuló en los once primeros meses del año un alza del 27,9 %, según el informe del Indec.

Tras la súbita devaluación del peso argentino dispuesta por el Gobierno de Javier Milei apenas iniciar su mandato, en diciembre de 2023, y el impacto de sus primeras medidas ultraliberales, la inflación se disparó hasta una tasa mensual del 25,5 % en el último mes de 2023 y una variación interanual del 289,4 % en abril de 2024.

Pero a mediados de 2024 los precios iniciaron una tendencia descendente en Argentina, como resultado de un fuerte ajuste fiscal y monetario y un derrumbe del consumo que aplastó la demanda.

Entre mayo y agosto pasado, el índice de inflación se mantuvo en tasas de variación mensual menores al 2 % mensual, pero en septiembre ya se había acelerado al 2,1 % y en octubre al 2,3 %, en parte como consecuencia del impacto en los precios de la alta volatilidad en la cotización del dólar estadounidense en la plaza cambiaria argentina.

Según el Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2,3 % en comparación con octubre, mientras que los servicios subieron el 2,9 %, unos datos que ascienden al 25,7 % y el 44,6 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en noviembre destacan las de gastos de vivienda (3,4 %), seguidas por las de gastos de transporte (3 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 2,8 % con respecto a octubre.

Los precios al consumidor acumularon en 2024 una subida del 117,8 % en Argentina, por debajo del alza del 211,4 % de 2023. EFE

