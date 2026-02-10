The Swiss voice in the world since 1935
La inflación en Argentina se situó en 32,4 % interanual en enero

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en enero en el 32,4 % interanual, en lo que marca el segundo mes consecutivo de aceleración, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en enero marca un aumento de casi un punto respecto a diciembre, que se ubicó en el 31,5 % y arrojó para 2025 la menor tasa de los últimos ocho años.

En el primer mes de 2026, los precios al consumidor crecieron el 2,9 % en comparación con diciembre, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,8 %. EFE

