La inflación en Bolivia subió en un 2,13 % en mayo debido a las protestas y bloqueos

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La Paz, 4 jun (EFE).- La inflación en Bolivia se incrementó en un 2,13 % en mayo respecto a abril y en los primeros cinco meses del año alcanzó a un 2,62 %, siendo la más afectada la sede de Gobierno, La Paz, en el contexto de los conflictos que vive el país desde hace cinco semanas, informó el Instituto Nacional de Estadística.

Según el reporte, la variación de los precios a 12 meses se situó en un 12,51%.

El incremento de mayo se explica principalmente por la variación positiva de los precios en las divisiones de alimentos y bebidas (6,05 %), alimentos consumidos fuera del hogar (1,8%), salud (0,55%), alcohol y tabaco (0,49 %) y comunicaciones (0,46 %), entre las cifras más importantes.

Por regiones, la más inflacionaria es el área formada por las ciudades vecinas de La Paz y El Alto con un 5,41 %, seguida de la sureña de Tarija (2,20 %), y las andinas de Oruro (1,47 %) y Potosí (1,05 %).

Al contrario, la región productora de Santa Cruz (este) tuvo una variación negativa del 0,08 %.

Por productos, los aumentos más significativos se registraron con el tomate con casi un 57 %, la zanahoria (42 %), el plátano (19,93 %), y las carnes de pollo y res con incrementos entre 6,73 % y 8,57 %.

La previsión realizada por el Gobierno antes del conflicto era una inflación de 14 % para fin de año, después de que en 2025 la cifra llegó a un 20,4 %.

Los precios subieron debido a las protestas y los bloqueos que afectan principalmente a las zonas andinas que llevan cinco semanas.

Los cortes de ruta que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses. EFE

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