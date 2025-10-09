La inflación en Brasil crece hasta el 5,17 % en septiembre, impulsada por la energía

São Paulo, 9 oct (EFE).- La inflación en Brasil, la mayor economía de América Latina, aumentó en septiembre hasta situarse en el 5,17 % interanual, 0,04 puntos más con respecto al mes anterior, según informó este jueves el Gobierno.

El índice nacional de precios al consumidor subió un 0,48 % en septiembre, 0,59 puntos porcentuales más que en agosto, impulsado mayoritariamente por el aumento en los precios de la energía eléctrica residencial, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). EFE

