La inflación en Brasil se acelera hasta el 4,39 % en abril, presionada por los alimentos

1 minuto

São Paulo, 12 may (EFE).- La inflación de Brasil se aceleró hasta el 4,39 % interanual en abril, presionada por el alza en los precios de los alimentos, tras haber cerrado marzo con una tasa del 4,14 %, según informó este martes el Gobierno brasileño.

El índice nacional de precios al consumidor cerró en un 0,67 % mensual en abril, 0,21 puntos porcentuales menos que en el mes anterior, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). EFE

adm/lss