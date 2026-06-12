La inflación en Brasil se acelera hasta el 4,72 % en mayo, presionada por los alimentos

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São Paulo, 12 jun (EFE).- La inflación de Brasil se aceleró hasta el 4,72 % interanual en mayo, presionada por el alza en los precios de los alimentos, tras haber cerrado abril con una tasa del 4,39 %, según informó este viernes el Gobierno brasileño.

En la medición mensual, el índice nacional de precios al consumidor cerró en un 0,58 %, 0,09 puntos porcentuales menos que en el mes anterior, cuando acabó en un 0,67 %, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). EFE

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