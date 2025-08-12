The Swiss voice in the world since 1935

La inflación en Brasil se desacelera hasta el 5,23 % en julio

São Paulo, 12 ago (EFE).- La inflación en Brasil, la mayor economía de América Latina, se desaceleró ligeramente en julio pasado, hasta situarse en el 5,23 % interanual, 0,12 puntos menos con respecto al mes anterior, informó este martes el Gobierno.

Con este nuevo dato interanual, el índice de precios en la principal economía de Latinoamérica lleva siete meses seguidos fuera del límite máximo de la meta del Banco Central de Brasil, que es del 4,5 %.

No obstante, el índice nacional de precios al consumidor subió un 0,26 % en julio, 0,02 puntos más que en junio, impulsado mayoritariamente por el aumento en los precios de la energía eléctrica residencial, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Sin embargo, la inflación del mes de julio se situó por debajo de las proyecciones de la mayoría de los analistas, que oscilaban entre el 0,35 % y el 0,37 %.

El dato mensual se vio afectado mayoritariamente por el sector de la vivienda, que aumentó un 0,91 % con respecto a junio, lo que se explica debido a un encarecimiento en los precios de la energía eléctrica residencial.

También en julio se encareció un 0,35 % el transporte, impulsado por una aceleración en los precios de los pasajes aéreos, a pesar de haber registrado abaratamiento en el precio de los combustibles.

En lo que respecta al ramo de la alimentación y las bebidas, el que mayor peso tiene en el índice, registró una disminución intermensual de 0,27 %, lo que reafirma el rumbo a la baja que comenzó el mes pasado, cuando la caída con respecto a mayo fue del 0,18 %.

Entre los alimentos cuyo precio más cayó están las patatas (-20,27 %), la cebolla (-13,26 %) y el arroz (-2,89 %).

La ropa registró una baja del 0,54 %.

En un intento de contener el alza de los precios, el Banco Central mantiene la tasa básica de interés del país en el 15 % anual, la más alta desde agosto de 2006.

El índice de precios cerró el año pasado en 4,83 %, superando el porcentaje de 2023 (4,62 %) y por encima del techo de la meta establecida por el banco.EFE

