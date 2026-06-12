La inflación en Brasil sube en mayo pese a las medidas de Lula para contener los combustibles

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La inflación interanual de Brasil se aceleró en mayo, pese a una caída en los combustibles por las medidas implementadas por el gobierno del izquierdista Lula para atenuar los efectos de la guerra en Oriente Medio, según datos oficiales publicados este viernes.

El índice oficial de precios al consumidor (IPCA) acumula 4,72% a doce meses en la mayor economía latinoamericana, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La variación mensual fue de 0,58%, por debajo del 0,67% de abril. Fue la mayor tasa de un mes de mayo desde 2021.

Los mercados energéticos globales siguen convulsionados por el cierre del estrecho de Ormuz -estratégico para el comercio mundial de petróleo- a raíz del conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con un paquete de subsidios y exenciones fiscales que cubre el diésel, el gas de cocina y el combustible de aviación.

Desde el inicio de la guerra, a finales de febrero, la inflación a doce meses en Brasil ha tenido un aumento sostenido. Según el último boletín Focus del Banco Central, superaría el 5% en 2026.

El aumento de la inflación en mayo fue empujado por el rubro de los alimentos (1,33%), mientras que el transporte cayó (-0,46%) debido a la disminución de precios del etanol (-6,20%), el diésel (-2,34%) y la gasolina (-1,46%).

«La caída de combustibles fue por cuenta de los subsidios y el aumento de los alimentos por cuestiones estacionales» en la agricultura, dijo a la AFP el analista Mauro Rochlin, de la Fundación Getulio Vargas.

En Brasil la red logística se basa principalmente en el transporte de cargas por camión.

El aumento del costo de vida es una de las principales preocupaciones de los brasileños, y todo apunta a que la inflación será uno de los temas centrales de la campaña para los comicios de octubre, en los que Lula buscará la reelección.

Los sondeos recientes muestran una ventaja de varios puntos en segunda vuelta del mandatario sobre el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

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