La inflación en Chile no varía a nivel interanual y se mantiene en un 3,4 % en noviembre

Santiago de Chile, 5 dic (EFE).- La inflación en Chile no presentó variaciones en noviembre a nivel interanual y marcó un 3,4 %, mismo nivel presentado en octubre, mientras creció un 0,3 % mensual, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según detalló el organismo, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

El aumento mensual fue acorde a las expectativas del mercado, principalmente por un rebote en los precios tras el Cyber-Monday de octubre.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, informó el INE, destacaron transporte (0,7 %), y vestuario y calzado (2,6 %).

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, el INE destacó bebidas alcohólicas y tabaco (-2,4 %).

Específicamente, el transporte aéreo internacional presentó un aumento mensual de 28,6 % en noviembre, acumulando un 12,6 % en lo que va del año.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto, y la inflación cerró en el 4,5 %.

El emisor elevó el pasado septiembre su estimación de crecimiento económico del PIB para este año al rango 2,25 % – 2,75 %, pero decidió en septiembre mantener los tipos de interés referencial en el 4,75 %. EFE

