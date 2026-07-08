La inflación en Chile no varía en junio y a nivel interanual llega al 4,3 %

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Santiago de Chile, 8 (EFE).- La inflación en Chile registró una variación mensual nula en junio, acumuló un 2,8 % en lo que va de año y marcó un 4,3 % en comparación con el mismo periodo de 2026, al nivel interanual más alto desde septiembre de 2025, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el organismo se situó levemente por encima de las expectativas del mercado que, según diversas publicaciones, esperaba una contracción del indicador que en el sexto mes de los últimos tres años ha consignado caídas: -0,2 % en 2023, -0,1 % en 2024 y -0,4 % en 2025.

«Ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia», detalló el INE.

En particular, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento en diez de sus 15 clases, siendo la más importante el pan, cereales, harinas y pastas, seguidas de lácteos, bebidas vegetales y huevos.

De los 81 productos que componen la división, 50 consignaron alzas, destacando el pan (4,5 %).

La división de transporte anotó disminuciones mensuales en seis de sus 11 clases, con la baja de la gasolina (- 2,5 %) y el petróleo diésel (- 8 %) entre las más destacadas.

Vestuario y calzado, por su parte, registró descensos mensuales en tres de sus cuatro clases, siendo la más importante vestuario (- 6,3 %).

La administración de José Antonio Kast decretó en marzo, al poco de llegar al poder, una histórica alza en el precio de los combustibles y anunció un plan de recortes, que tiene como objetivo reducir en 6.000 millones el gasto fiscal en 18 meses.

El líder ultraderechista tramita en el Congreso Nacional una reforma económica y tributaria, que incluye rebajas de impuestos a las empresas y con la que busca elevar el crecimiento.

El Banco Central de Chile redujo a mediados de junio su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 1,5 % – 2,5 % proyectada en marzo a 1 % – 1,75 %, proyección que se explica por la contracción económica del 0,5 % registrada en el primer trimestre.

La economía de Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE

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