La inflación en EEUU se mantiene estable en julio, en el 2,6% interanual

La inflación se mantuvo estable en 2,6% interanual en julio en Estados Unidos según el índice PCE publicado el viernes por el Departamento de Comercio.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles como energía y alimentos, mostró en cambio un ligero repunte a 2,9% contra 2,8% a 12 meses en junio.

Los datos están en línea con lo esperado por el mercado, según el consenso publicado por MarketWatch.

El banco central de Estados Unidos (Fed) tiene como meta una inflación del 2% anual. Este objetivo parecía estar cerca de alcanzarse a principios de año, pero luego la inflación repuntó.

La mayoría de los expertos y banqueros centrales esperan ver un aumento en los precios a medida que entren en vigor los nuevos aranceles implementados por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder en enero.

La Fed mantiene sus tasas sin cambios desde diciembre, lo cual enfurece al mandatario que critica al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, poor el statu quo.

Powell ha puesto el foco ahora en el mercado laboral, que podría estar deteriorándose. Otro de los mandatos de la Fed es mantener el pleno empleo.

Los bancos centrales reducen sus tasas de interés, que guían los costos del crédito, para impulsar la actividad económica. Y las aumentan cuando buscan enfriar la actividad para contener la inflación.

Donald Trump considera que tiene derecho a opinar sobre la política monetaria y no oculta su intención de colocar en la cima de la Fed a personas que compartan su visión económica.

El banco central es independiente en Estados Unidos.

Trump emprendió una batalla jurídica para destituir a una de las gobernadoras del organismo, Lisa Cook. Los abogados de Cook están solicitando a los jueces que la protejan contra esta maniobra.

Este viernes se llevará a cabo una audiencia sobre este caso.

