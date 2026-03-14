La inflación en EEUU se modera ligeramente en enero al 2,8%

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El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal de Estados Unidos fue levemente inferior a lo previsto en enero, de 2,8% interanual, según datos publicados el viernes.

Los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) se mantuviera sin cambios respecto a diciembre, cuando fue 2,9%.

El PCE subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, aumentó un 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024.

Estados Unidos ha experimentado una inflación obstinadamente alta desde la pandemia, con los hogares golpeados por años de precios superiores a lo previsto.

Reducir el costo de vida ha sido un tema político clave para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado que los precios están bajando a pesar de las quejas de los consumidores sobre el alto costo de los productos básicos.

El dato sobre el PCE correspondiente a enero publicado este viernes sufrió un retraso debido a un cierre parcial del gobierno del año pasado. No refleja los repuntes en los precios del petróleo —ni sus efectos inflacionarios asociados— provocados por la guerra en Oriente Medio.

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