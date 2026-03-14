The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La inflación en EEUU se modera ligeramente en enero al 2,8%

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal de Estados Unidos fue levemente inferior a lo previsto en enero, de 2,8% interanual, según datos publicados el viernes. 

Los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) se mantuviera sin cambios respecto a diciembre, cuando fue 2,9%. 

El PCE subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, aumentó un 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024.

Estados Unidos ha experimentado una inflación obstinadamente alta desde la pandemia, con los hogares golpeados por años de precios superiores a lo previsto. 

Reducir el costo de vida ha sido un tema político clave para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado que los precios están bajando a pesar de las quejas de los consumidores sobre el alto costo de los productos básicos.

El dato sobre el PCE correspondiente a enero publicado este viernes sufrió un retraso debido a un cierre parcial del gobierno del año pasado. No refleja los repuntes en los precios del petróleo —ni sus efectos inflacionarios asociados— provocados por la guerra en Oriente Medio.

aha/msp/dg/mar

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR