La inflación en el Reino Unido se mantuvo en el 3% en febrero

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La inflación se mantuvo estable en febrero en el Reino Unido, en el 3% interanual, anunció el miércoles la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Los precios habían aumentado de forma inesperada un 3,4% en diciembre, muy lejos del objetivo del 2% fijado por el Banco de Inglaterra, antes de moderar su subida al 3% en enero.

La ONS advirtió que espera una subida del índice en los próximos meses por el fuerte aumento de los precios de los hidrocarburos en marzo a raíz de la guerra en Oriente Medio.

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