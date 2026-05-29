La inflación en España se mantuvo estable en mayo pese a la volatilidad de la energía

afp_tickers

1 minuto

La inflación se mantuvo estable en España en mayo, a pesar de que la guerra en Oriente Medio agitó los mercados energéticos mundiales, según los datos preliminares publicados este viernes.

La tasa de inflación interanual se situó en el 3,2 % en mayo, sin cambios respecto a abril, ya que el aumento de los costes del transporte se vio parcialmente compensado por la bajada de los precios de la ropa y el calzado, informó la Oficina Nacional de Estadística (INE) en un comunicado.

Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se mantuvieron en general estables, en comparación con los aumentos registrados un año antes, señaló el INE.

Los mercados energéticos mundiales se vieron sacudidos por el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para las exportaciones de petróleo y gas de la región del Golfo, rica en recursos, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En respuesta a la creciente incertidumbre energética, el Gobierno de izquierdas de España aprobó en marzo un paquete de ayudas que incluía una reducción temporal del impuesto sobre el valor añadido del gas y el combustible del 21 % al 10 %.

mdm/ds/js/al/pc