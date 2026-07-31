La inflación en Francia aumentó a 2,1 % en julio, tres décimas más que el mes anterior

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París, 31 jul (EFE).- La tasa de inflación interanual aumentó en Francia hasta el 2,1 % en el mes de julio, lo que supone una aceleración de tres décimas frente a los datos de junio (1,8 %), informó este viernes el instituto oficial de estadísticas de Francia, el INSEE, según cifras provisionales.

Este aumento se explica «por la aceleración de los precios de los servicios, en particular los de alojamiento y comunicación, así como por los de la energía, impulsados por el encarecimiento del gas y los productos petrolíferos», detalló el organismo en un comunicado.

Los precios de los servicios, en concreto, se encarecieron un 2,3 %, cuatro décimas más que el mes precedente, y los de la energía lo hicieron un 12,4 %, casi un punto y medio más que en junio.

La caída de los precios de los productos manufacturados en julio (-0,7 %), además, se atenuó tras el descenso de junio (-1,1 %), propiciado por los primeros días de rebajas y los precios de los alimentos aumentaron a un ritmo anual similar al del mes anterior (0,9 %).

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA, el que se utiliza para establecer comparaciones a nivel europeo,) aumentó un 2,4 % en julio de 2026, tras el 2,0 % de junio, siempre en tasa interanual y en base a las primeras cifras provisionales. EFE

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