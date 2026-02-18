La inflación en Francia baja al 0,3 % en enero, el nivel más bajo desde diciembre de 2020

París, 18 feb (EFE).- La inflación interanual en Francia se redujo al 0,3 % en enero, cinco décimas menos que en diciembre, sobre todo por la desaceleración de la subida de los servicios, con lo que se situó en el nivel más bajo desde diciembre de 2020.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este miércoles las cifras definitivas de enero, destacó en un comunicado que el incremento interanual de los servicios pasó al 1,7 %, cuatro décimas menos que en diciembre.

Los precios de la energía entre enero de 2025 y enero de 2026 cayeron por su parte un 7,8 %, frente a un recorte del 6,8 % un mes antes.

En cuanto a los productos manufacturados, el descenso interanual en enero fue del 1,2 %, comparado con el 0,4 % en diciembre.

A contracorriente, los alimentos se encarecieron un 1,9 % en términos interanuales en el primer mes del año, dos décimas más, y eso a causa de los productos frescos.

La inflación armonizada de Francia, la que se utiliza para las comparaciones con otros países europeos, se redujo al 0,4 % en enero, comparada con el 0,7 % en diciembre. EFE

