La inflación en Francia baja tres décimas en octubre y se queda en el 0,9 %

París, 14 nov (EFE).- La inflación interanual en Francia bajó tres décimas en octubre, sobre todo por la caída de los precios de la energía, y se quedó en el 0,9 %, un nivel tan bajo que no se registraba desde febrero de 2021.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) publicó este viernes en un comunicado la cifra definitiva de la inflación interanual en octubre, que es una décima inferior a la provisional que se había presentado hace dos semanas.

El descenso de la inflación respecto al 1,2 % en septiembre se debe en primer lugar por el descenso de los precios de la energía en términos interanuales (-5,6 %, después del -4,4 %) y también por la ralentización de la subida de los alimentos (+1,3 % tras +1,7 %).

Los productos manufacturados también se abarataron más rápidamente en doce meses hasta octubre (-0,5 % frente a -0,4 %), mientras los servicios progresaron al mismo ritmo (+2,4 %).

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles que son la energía y la alimentación, se quedó en el 1,2 %.

En cuanto la inflación armonizada de Francia, la que sirve para compararla con la de los otros países europeos, bajó también tres décimas en octubre al 0,8 %. EFE

ac/lab