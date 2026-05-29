The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La inflación en Francia se acelera al 2,4% interanual en mayo

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los precios al consumo en Francia aumentaron un 2,4% interanual en mayo, en una aceleración respecto al mes anterior debido al encarecimiento de la energía, señaló este viernes el instituto oficial de estadística Insee en una estimación provisional.

El mes anterior, la inflación se situó en un 2,2%, en un contexto de subida de precios motivada en gran parte por la guerra en Oriente Medio y sus repercusiones en los mercados de gas y petróleo.

Los precios de la energía subieron 16,8% interanual en mayo, contra 14,3% en abril, impulsados esta vez por el coste del gas, según el Insee.

slb/ved/dbh/ahg    

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR