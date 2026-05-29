La inflación en Francia se acelera al 2,4% interanual en mayo

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Los precios al consumo en Francia aumentaron un 2,4% interanual en mayo, en una aceleración respecto al mes anterior debido al encarecimiento de la energía, señaló este viernes el instituto oficial de estadística Insee en una estimación provisional.

El mes anterior, la inflación se situó en un 2,2%, en un contexto de subida de precios motivada en gran parte por la guerra en Oriente Medio y sus repercusiones en los mercados de gas y petróleo.

Los precios de la energía subieron 16,8% interanual en mayo, contra 14,3% en abril, impulsados esta vez por el coste del gas, según el Insee.

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