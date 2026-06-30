La inflación en Francia se desacelera al 1,8% en junio

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Los precios al consumo progresaron un 1,8% interanual en Francia en junio, en una clara desaceleración respecto al 2,4% registrado en mayo, indicó el martes el instituto de estadística oficial Insee.

Esta moderación de la inflación se explica «por la fuerte desaceleración de los precios de la energía, especialmente de los productos petroleros», tras el anuncio el 17 de junio de un protocolo de acuerdo de paz en Oriente Medio, precisa el Insee en un comunicado.

Aun así, los precios de la energía se mantenían «en un aumento neto interanual», del 11,2% en junio, afirma el instituto.

Loa moderación de los precios de los servicios y los alimentos también contribuyó a esta cifra de inflación, agregó esta fuente.

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