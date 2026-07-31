La inflación en Francia supera el 2% interanual en julio

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La inflación en Francia se aceleró un 2,1% interanual en julio, tras el 1,8% registrado el mes anterior, impulsada por el aumento de los precios de los servicios y la energía, indicó este viernes el instituto nacional de estadísticas Insee.

Según una estimación provisional, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA), que permite realizar comparaciones entre los países de la zona euro, también progresó un 2,4% interanual en julio, tras un 2% en junio, precisó el Insee.

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