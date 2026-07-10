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La inflación en Honduras se desacelera al 5,83 % al cierre del primer semestre de 2026

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Tegucigalpa, 10 jul (EFE).- La inflación interanual de Honduras se desaceleró hasta el 5,83 % al cierre del primer semestre, por debajo del 6,09 % registrado en mayo, aunque se mantuvo por encima del rango de tolerancia oficial fijado en un 4 % ± 1 punto porcentual, informó este viernes el Banco Central hondureño (BCH).

El organismo hondureño indicó -en un informe- que la moderación del ritmo inflacionario responde principalmente a «choques de oferta de carácter transitorio que han incidido sobre la evolución reciente de los precios», en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas surgidas a finales del primer trimestre del año.

Pese a la desaceleración, la inflación a junio continúa por encima del rango de tolerancia de mediano plazo definido por la autoridad monetaria en un 4 % ± 1 punto porcentual.

El sector transporte fue el que tuvo la mayor incidencia en la inflación interanual, con una contribución de 2,48 puntos porcentuales, seguido por alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,26 puntos; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0,72 puntos; y restaurantes y servicios de alojamiento, con 0,57 puntos.

El BCH detalló que el 62,5 % de los 405 bienes y servicios que integran la canasta de consumo registró aumentos de precios respecto al mes anterior, mientras que el 28,9 % tuvo reducciones y el 8,6 % restante no mostró variaciones.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en junio una variación del 0,19 %, con lo que se desaceleró por segundo mes consecutivo y alcanzó el nivel «más bajo» para ese mes desde 2020.

La variación mensual del IPC fue inferior en 0,63 puntos porcentuales a la registrada en mayo, cuando se situó en el 0,82 %, y estuvo 0,25 puntos por debajo de la observada en junio de 2025, cuando alcanzó el 0,44 %, precisó el banco emisor.

Con este comportamiento, la inflación acumulada durante los primeros seis meses de 2026 se ubicó en el 3,80 %.

Honduras cerró 2025 con una inflación acumulada del 4,98 %, superior en 1,1 puntos porcentuales al 3,88 % registrado en 2024, según datos oficiales. EFE

ac/rao/gf/jrg

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