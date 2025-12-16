La inflación en Italia se modera en noviembre en Italia hasta el 1,1 % interanual

1 minuto

Roma, 16 dic (EFE).- La inflación se moderó en noviembre en Italia hasta el 1,1 % interanual, frente al 1,2 % de octubre, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

En términos intermensuales, los precios bajaron un 0,2 % respecto a octubre.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, descendió al 1,7 % respecto al 1,9 % marcado en octubre.

La ligera desaceleración de la inflación se debe principalmente al descenso interanual de los precios de los servicios relacionados con el transporte (del 2,0 % al 0,9 %), los alimentos no procesados ​​(del 1,9 % al 1,1 %), los alimentos procesados ​​(del 2,5 % al ​2,1 %), los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal (del 3,3 % al 3,0 %), combinado con la disminución cada vez mayor de los precios de los productos energéticos regulados (del -0,5 % al ​​-3,2 %) .

Estos efectos solo se compensan parcialmente con la recuperación de los precios de los productos energéticos no regulados (del -4,9 % al -4,3 %).

La inflación prevista para 2025 es del 1,5 % para el índice general y del 1,8 % para la subyacente.

En noviembre, la tasa de variación anual de los precios de la llamada ‘cesta de la compra’ disminuyó hasta el 1,5 %, frente al 2,1 % del mes pasado. EFE

ccg/ah