La inflación en Italia se situó en el 3,2 % en mayo

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Roma, 16 jun (EFE).- La inflación en Italia se situó en mayo en el 3,2 % en términos interanuales, frente al 2,7 % del mes anterior, una subida provocada por el alza de los precios de la energía y del transporte, entre otros, según los datos definitivos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

La aceleración de la inflación se debe principalmente a la dinámica de precios de los productos energéticos no regulados del 9,6 % al 12,5 %, los productos energéticos regulados del 5,3 % al 5,6 %, los servicios relacionados con el transporte del 0,6 % al 1,7 % y los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal del 2,6 % al 3,0 %.

En mayo, la inflación subyacente, excluyendo la energía y los alimentos frescos, aumentó una décima del 1,6 % al 1,7 %, al igual que la inflación excluyendo únicamente la energía (del 1,9 % al 2,1 %).

Los precios de bienes y servicios se aceleraron interanualmente, pasando del 3,1 % al 3,4 % y del 2,4 % al 2,8 %, respectivamente.

La tasa de variación anual de los precios de los alimentos, los productos para el hogar y el cuidado personal descendió al 1,9 % frente al 2,3 % registrado en abril, mientras que la de los productos de compra frecuente aumentó ligeramente del 4,2% al 4,4 %.

El índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) muestra una variación del 0,3% mensual y del 3,2% anual frente al 2,8% del mes anterior.

Con estos datos de mayo, el Istat informa de que la previsión de inflación para 2026 es del 2,6 %. EFE

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