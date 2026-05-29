La inflación en Italia se situará en el 3,2 % en mayo

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Roma, 29 may (EFE).- La inflación en Italia se situará en mayo en el 3,2 % en términos interanuales, frente al 2,7 % del mes anterior, impulsada principalmente por el alza de los precios de la energía, según las estimaciones preliminares que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

En el detalle, la aceleración de la inflación se debe principalmente al aumento de los precios de los productos energéticos no regulados, del 9,6 % al 12,6 %, los productos energéticos regulados, del 5,3 % al 5,8 %, y los servicios relacionados con el transporte, del 0,6 % al 1,8 %, y los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal, del 2,6 % al 3,0 %.

En abril, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, también se aceleró pasando del 1,6 % al 1,8 %, mientras que los precios de la llamada «cesta de la compra» se mantuvieron sin cambios en mayo al 2,3 %.

Según las estimaciones preliminares, el índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) registró un aumento del 0,4 % mensual y del 3,3 % anual, frente al +2,8% del mes anterior.

Con estos datos, el Istat informa de que la previsión de inflación para 2026 es del 2,6 %. EFE

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