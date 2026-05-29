La inflación en Italia se vuelve a acelerar en mayo

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La inflación en Italia se aceleró en mayo hasta el 3,2% interanual, frente al 2,7% de abril, según una primera estimación publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

Este aumento se debe principalmente al alza de los precios de la energía vinculada al conflicto en Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero.

Los precios de la energía no regulada, como los carburantes, subieron un 12,6 % interanual (frente al +9,6% de abril), mientras que el gas y la electricidad aumentaron un 5,8% (frente al +5,3% de abril).

La aceleración del índice de precios al consumo en mayo también se vio impulsada por los servicios de transporte (+1,8% interanual en mayo, frente al +0,6% de abril) y los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal (+3% interanual en mayo, frente al +2,6% de abril).

El Banco de Italia prevé que la inflación podría llegar hasta el 4% anual si la guerra en Oriente Medio se prolonga.

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