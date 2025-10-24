La inflación en Japón se acelera al 2,9% en septiembre

La inflación en Japón se aceleró en septiembre al 2,9% interanual, según datos oficiales publicados el viernes que se ajustan a las expectativas del mercado.

La cifra revelada por el Ministerio del Interior, que excluye los precios volátiles de los alimentos frescos, llega en un momento en el que la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha prometido luchar contra la inflación como una de sus principales prioridades.

Takaichi, que asumió el poder el martes, ha dado instrucciones a su nuevo gabinete para que elabore un paquete de medidas económicas para combatir el aumento de precios.

Sustituyó a Shigeru Ishiba, quien enfrentó la ira de los votantes, frustrados por el encarecimiento de una amplia gama de productos, como el arroz, básico en la dieta del archipiélago asiático.

Las cifras de inflación de septiembre mostraron un aumento interanual del 48,6% en los precios de ese grano.

El arroz se ha disparado debido a problemas de suministro relacionados con un verano muy caluroso en 2023 y a las compras motivadas por el pánico tras la alerta de un «megaterremoto» el año pasado, entre otros factores.

En agosto, la inflación se situó en el 2,7%.

