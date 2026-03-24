La inflación en Japón se ralentiza en febrero

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La inflación en Japón se moderó en febrero, según datos oficiales publicados este martes, aunque podría volver a acelerarse pronto debido al alza del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio.

Excluyendo los volátiles alimentos frescos, los precios al consumidor subieron un 1,6% interanual el mes pasado, pero estuvieron por debajo del avance del 2,0% registrado en enero, en parte gracias a los subsidios energéticos del gobierno.

Excluyendo también los precios de la energía, la inflación se moderó más de lo esperado, pasando del 2,6% en enero al 2,5% en febrero.

La primera ministra Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, prometió combatir la inflación como una de sus principales prioridades.

El descontento público por el aumento de los precios contribuyó en gran medida a la caída de su predecesor, Shigeru Ishiba.

Sin embargo, el banco central de Japón advirtió la semana pasada que espera que la inflación avance debido al «reciente aumento de los precios del crudo» causado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Japón depende de Oriente Medio para el 95% de sus importaciones de petróleo.

El jueves, el gobierno puso en marcha un programa de subsidios de emergencia para reducir el costo de la gasolina.

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