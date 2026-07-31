La inflación en julio en Italia se situó en el 2,8 % interanual

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Roma, 31 jul (EFE).- La inflación en Italia se situó en julio en el 2,8 % en términos interanuales, frente al 3 % del mes anterior, una leve desaceleración debido a la disminución de los precios sobre los alimentos no procesados y los productos energéticos no regulados, según los datos provisionales divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

Según las estimaciones preliminares, la variación de la inflación fue de un 0,2 % más respecto al mes anterior.

En detalle, el descenso se produjo por la dinámica de precios de los alimentos no procesados ​​(del 4,4 % al 3,8 %), los productos energéticos no regulados (del 13,3 % al 10,6 %) y los servicios (del 2,5 % al ​1,8 %).

Mientras tanto, los precios de los alimentos procesados pasaron del -0,2 % al 0,2%; los productos energéticos regulados del 9,2 % al 14,9 %, y los servicios relacionados con el transporte del 1,1 % al 1,6 %.

En julio, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, se mantuvo estable en el 1,6 %.

El índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) registró una variación del -1,0 % mensual debido a las rebajas de verano que el índice general no tiene en cuenta, y del 2,9 % anual frente al 3,0 % del mes anterior.

La variación anual de los precios de la «cesta de la compra» se mantuvo estable en 1,3 %.

Con estos datos de julio, el Istat informa de que la previsión de inflación para 2026 aumentó al 2,7 %. EFE

ccg/pcc