La inflación en la eurozona bajó una décima en octubre, hasta el 2,1 %

1 minuto

Bruselas, 31 oct (EFE).- La tasa de inflación anual en la eurozona se redujo una décima en octubre, hasta el 2,1 %, tras haber registrado en septiembre un repunte al 2,2 % que rompió con tres meses consecutivos en los que el aumento de los precios se había mantenido en el 2 %, según la estimación preliminar difundida hoy por Eurostat.

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que es la referencia para el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, permaneció estable en el 2,4 %. EFE

