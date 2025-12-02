The Swiss voice in the world since 1935
La inflación en la eurozona repuntó una décima en noviembre, hasta el 2,2 %

Bruselas, 2 dic (EFE).- La tasa anual de inflación en la eurozona aumentó una décima en noviembre, hasta el 2,2 %, según la estimación preliminar publicada este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye el efecto de los componentes más volátiles – energía, alimentos frescos, tabaco y alcohol – y es la principal referencia para el Banco Central Europeo, se mantuvo en el 2,4 % por tercer mes consecutivo. EFE

