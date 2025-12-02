La inflación en la eurozona repuntó una décima en noviembre, hasta el 2,2 %

Bruselas, 2 dic (EFE).- La tasa anual de inflación en la eurozona aumentó una décima en noviembre, hasta el 2,2 %, según el cálculo preliminar publicado este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye el efecto de los componentes más volátiles – energía, alimentos frescos, tabaco y alcohol – y es la principal referencia para el Banco Central Europeo, se mantuvo en el 2,4 % por tercer mes consecutivo.

El aumento de los precios en la eurozona en noviembre respondió, sobre todo, al incremento de los precios de los servicios, que subieron un 3,5 %, una décima más que en octubre, así como al encarecimiento de alimentos, alcohol y tabaco, cuya tasa de inflación permaneció estable en el 2,5 %.

También se mantuvo sin cambios la inflación de los bienes industriales no energéticos, en el 0,6 %, mientras que el descenso de los precios de la energía se suavizó en noviembre hasta el 0,5 %, por debajo de la bajada del 0,9 % experimentada el mes anterior.

Con este repunte, la inflación en la eurozona vuelve al nivel que ya había alcanzado en septiembre y encadena tres meses consecutivos por encima del objetivo del 2 % que persigue la política monetaria del BCE, una cota en la que había logrado mantenerse entre junio y agosto e incluso dejado atrás puntualmente en el mes de mayo (1,9 %).

En España, la tasa se situó en el 3,1 %, por encima del promedio de la eurozona pese a haber descendido una décima en un mes en el que el incremento de precios se moderó en ocho de los países de la eurozona, aumentó en once de ellos y se mantuvo estable en uno.

Las mayores tasas de inflación se registraron en Estonia (4,7 %), Croacia (4,3 %), Austria (4,1 %), Letonia y Eslovaquia (3,8 %); y Lituania y Luxemburgo (3,6 %).

También por encima de la media se situaron los aumentos de precios en Irlanda (3,2 %), la ya citada España (3,1 %), Grecia (2,9 %), Bélgica, Alemania y Países Bajos (2,6 %), Malta y Eslovenia (2,4 %).

Por el contrario, las tasas más bajas se observaron en Chipre (0,2 %), Francia (0,8 %), Italia (1,1 %), y Finlandia (1,4 %), en tanto que en Portugal la inflación se situó justo por debajo de la media, en el 2,1 %.

El repunte de la inflación da argumentos al BCE para mantener los tipos de interés en sus niveles actuales y no rebajarlos más por el momento, ante la incertidumbre que aún persiste sobre la evolución de los precios.

La semana pasada, el vicepresidente del emisor, Luis de Guindos, alertó de que, pese a la moderación de los precios, la batalla contra la inflación «no está ganada» y advirtió de que cualquier relajación prematura de la política monetaria «podría generar problemas mayores».

El BCE, dijo, seguirá actuando con «prudencia», de ahí que los mercados prevean que en su reunión de este mes la institución mantenga el precio del dinero en el 2 %. EFE

