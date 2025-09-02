The Swiss voice in the world since 1935

La inflación en la eurozona sube ligeramente en agosto, al 2,1%

La inflación en la eurozona subió ligeramente en agosto, informó el martes la agencia de estadísticas de la Unión Europea, superando las expectativas de los analistas que preveían estabilidad en los precios al consumo.

En los 20 países que usan la moneda única la inflación aumentó al 2,1% interanual el mes pasado, frente al 2% de julio, informó Eurostat, principalmente por una menor caída de los precios de la energía, que siguieron bajando pero a un ritmo más lento.

Los analistas encuestados por Bloomberg esperaban que la tasa se mantuviera sin cambios.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, sí se mantuvo estable, en el 2,3%.

La inflación en la zona euro ha caído bruscamente desde su récord del 10,6 % interanual de octubre de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la energía.

Con la inflación bajo control, el BCE está recortando los tipos de interés para impulsar el crecimiento económico de la eurozona.

