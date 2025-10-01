La inflación en la eurozona subió dos décimas en septiembre, hasta el 2,2 %
Bruselas, 1 oct (EFE).- La tasa de inflación anual en la eurozona aumentó dos décimas en septiembre, hasta el 2,2 %, tras haberse mantenido estable durante los tres meses previos el 2 %, en línea con el objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo, según la estimación preliminar publicada este miércoles por Eurostat.
La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que es la referencia para el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, permaneció estable en el 2,3 % por quinto mes consecutivo. EFE
lpc/jaf/jgb